Die Macht des Kartells ist aber nicht absolut. Die USA können sich weitgehend selbst mit Öl versorgen. Auch Norwegen und andere Länder entscheiden eigenständig und so kommen doch Angebot und Nachfrage wieder ins Spiel.

An deutschen Tankstellen kam diese leichte Preissenkung aber nicht an, was Andreas Hölzel vom ADAC ärgert. Ihn stört, dass der niedrigere Ölpreis vor allem bei den Benzinpreisen nicht zu spüren sei. Die Mineralölkonzerne würden die Preise nicht im vollen Umfang anpassen.