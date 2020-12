Dass einige Unternehmen Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und geschlossene Gaststätten nicht thematisierten, sei eine bewusste Entscheidung, sagt Santiago Campillo-Lundbeck. Er ist Redakteur bei der Marketing-Fachzeitschrift Horizont und hat in den letzten Jahren regelmäßig die Entwicklung der Weihnachtskampagnen in Deutschland verfolgt.

Campillo-Lundbeck erlärt: "Wenn also Unternehmen die Corona-Pandemie jetzt eben nicht in ihren Spots zeigen, heißt das nicht, dass sie jetzt wegen zu langer Vorlaufzeit in der Produktion gar nicht anders konnten als alte Werbespots zu zeigen. Wenn ich als Werbekunde meine Zuschauer mit einer positiven Stimmung erreichen will, ist es oft auch ganz klug, ihnen genau diesen Eskapismus, diesen Ausflug aus ihrem stressigen Alltag zu bieten, indem ich ihnen eine Welt zeige, wo diese Dinge, wie zum Beispiel Masken, die uns unter Stress setzen, eben nicht vorhanden sind."