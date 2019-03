Hintergrund Kriterien für eine Konjunkturprognose

Zweimal im Jahr erstellen die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland die sogenannte Gemeinschaftsprognose im Auftrag der Bundesregierung - so wie jetzt in Halle. Dort sind 60 Wirtschaftsforscher zusammengekommen, um den weiteren Konjunkturverlauf zu prognostizieren. Oliver Holtemöller vom IWH erläutert, wie eine solche Prognose zustande kommt.