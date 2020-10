Die Anzahl der Corona-Infektionen steigt und damit auch die Nachfrage nach Toilettenpapier. Dieses Phänomen zeigte sich schon im Frühjahr bei der ersten Corona-Welle. Aktuell war der Absatz in der Woche vom 12. bis 17. Oktober 2020 fast doppelt so hoch (plus 89,9 Prozent) wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate (August 2019 bis Januar 2020). Das zeigt eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes, die jetzt veröffentlicht wurde.

Deutlich höhere Nachfrage bei Kaufland und Globus

Bildrechte: imago images / Manfred Segerer Die Nachfrage wird von Supermarktketten, Lebensmitteldiscountern und Drogerien sehr unterschiedlich angegeben. Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus: "Seit dem vergangenen Wochenende bemerken wir eine verstärkte Nachfrage nach Lebensmitteln, insbesondere aber auch an Toilettenpapier."

Auch der Lebensmitteldiscounter Norma teilt auf Anfrage der MDR-Wirtschaftsredaktion mit, dass vor allem beim Toilettenpapier die Nachfrage aktuell deutlich höher sei als noch vor zwei Wochen.

Mehrzahl der Einzelhändler: kein flächendeckender Umsatzanstieg

Bildrechte: imago/Geisser Nach Angaben von Kaufland, Aldi und Lidl gibt es nur nur in einzelnen Filialen und zeitweise eine erhöhte Nachfrage nach Papierwaren aus dem Hygienartikelbereich. Auch bei Rewe und Edeka (Sachsen und Thüringen) seien keine flächendeckenden Veränderungen im Einkaufsverhalten bemerkbar. Edeka (Sachsen-Anhalt) teilt mit, dass in einigen Sortimentsbereichen die Nachfrage in den vergangenen Wochen grundsätzlich auf einem hohen Niveau sei.

Händler-Versprechen: Warenversorgung ist sichergestellt

Aus Zentrallagern wie diesem von Lidl werden die Filialen beliefert. Bildrechte: imago/Horst Rudel Von allen angefragten Supermarktketten, Lebensmitteldiscountern und Drogerien war zu hören, dass eine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Produkten befriedigt werden könne. "Alle Filialen werden täglich beliefert, so dass die Warenversorgung sichergestellt ist", heißt es beispielsweise bei Kaufland. "Es sind ausreichend Lagerbestände vorhanden", verspricht Edeka in Sachsen-Anhalt. Lidl erklärt: "Mit unseren Lieferanten sorgen wir dafür, dass unsere Filialen täglich beliefert werden und die Warenversorgung sichergestellt ist."

Händler: Hamsterkäufe nicht notwendig

Nach Hamsterkäufen im Frühjahr wurde die Abgabe von Toilettenpapier begrenzt. Bildrechte: imago images/Sabine Gudath Es bestehe keine Notwendigkeit für Hamsterkäufe, ermahnen alle Händler die Kundschaft. "Wenn jeder nur das kauft, was er braucht, ist auch genug für alle da", erklären wortgleich Sprecherinnen von Kaufland und Edeka (Sachsen-Anhalt). Jochen Baab von Globus SB-Warenhaus: "Wir appellieren an die Vernunft unserer Kunden für einen respektvollen Umgang miteinander." In der Praxis sieht das bei Aldi Nord so aus: "Im Falle von Einkäufen und Warenkörben, die über haushaltsübliche Menge hinausgehen, weisen unsere Mitarbeiter die Kunden entsprechend darauf hin", erklärt eine Pressesprecherin des Lebensmitteldiscounters.

Lehren aus Versorgungsengpässen im Frühjahr gezogen