Der Ausbau der Windkraft an Land ist im vergangenen Jahr auf einen historischen Tiefstand eingebrochen. Nach Daten des Bundesverbands Windenergie (BWE) entstanden nur 325 neue Anlagen mit 1.078 Megawatt. Das sei der niedrigste Wert seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000.

Demnach wurde an Land auch erstmals weniger Windenergie als auf hoher See installiert. Als Hauptgründe für die Flaute an Land werden die mangelnde Akzeptanz für neue Anlagen und komplizierte Genehmigungsverfahren genannt. Die Bundesregierung sucht derzeit nach Wegen, das Ausbauvolumen wieder zu erhöhen.