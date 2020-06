Bilanzskandal bei Wirecard Experte: "Vergleichbaren Skandal gab es in Deutschland bisher nicht"

Untersuchungshaft und personelle Konsequenzen

Der Wirtschaftsskandal um Wirecard hatte in der vergangenen Woche bereits personelle Konsequenzen in der Führungsebene. Vorstandsmitglied Jan Marsalek war am Donnerstag suspendiert worden. Am Montag wurde er gefeuert. Der Manager war jahrelang für das Tagesgeschäft in Südostasien zuständig gewesen. Die zuständigen behörden suchen ihn derzeit auf den Philippinen.



Vorstandschef Markus Braun hatte am Freitag seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. Am Dienstag wurde er festgenommen, kurze Zeit später aber auf Kaution freigelassen. An seine Stelle im Unternehmen tritt übergangsweise der Amerikaner James Freis. Der 49-jährige Jurist war erst vor wenigen Wochen Vorstandsmitglied geworden.

So ein Bilanzskandal ist mir aus Deutschland bisher nicht bekannt. Hendrik Buhrs Finanztip

Aktie im Sturzflug

Der Manipulationsverdacht, die Hinweise auf Bilanzfälschung und die Festnahme des ehemaligen Vorstandschefs Braun ließen die Aktien des Konzerns in den vergangenen Tagen dramatisch sinken. Innerhalb einer Woche stürzten sie um rund 84 Prozent ab und ließen den Wert des Unternehmens um über zehn Milliarden Euro schrumpfen.

Buhrs ordnet ein: "Hier gab es einen Tagesverlust, den es so bisher nicht gegeben hat – bis auf eine Ausnahme in der Finanzkrise. Anleger sind hier also extrem geschädigt worden." Buhrs geht davon aus, dass zum nächsten Stichtag im September das Unternehmen aus dem DAX herausfallen könnte.

Ermittlungen und Klagen

Bildrechte: dpa Wirecard muss nun an mehreren Fronten kämpfen. Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, die Ermittlungen auszuweiten: "Wir prüfen alle in Betracht kommenden Straftaten", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I am Montag. Dann wird möglicherweise auch geklärt werden, warum Unternehmensprüfer und Finanzaufsicht den mutmaßlichen Schwindel nicht früher aufgedeckt haben.



Wirecard muss außerdem mit einer Klagewelle rechnen. Bereits in der vergangenen Woche hatte unter anderem die Anlegergemeinschaft SdK bekannt gegeben, eine Sammelklage gegen den Dax-Konzern zu prüfen.