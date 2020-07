Nach Bekanntwerden des Bilanzskandals beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat es eine weitere Festnahme gegeben. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wurde der Geschäftsführer der in Dubai ansässigen Wirecard-Tochter "Cardsystem Middle East FZ-LLC" als Beschuldigter vernommen und verhaftet.



Die Staatsanwaltschaft in München teilte mit, der Haftbefehl stütze sich unter anderem auf "den dringenden Tatverdacht des gemeinschaftlichen Betrugs und versuchten gemeinschaftlichen Betrugs jeweils im besonders schweren Fall sowie den Verdacht der Beihilfe zu anderen Straftaten". Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr verbleibt der Beschuldigte in Haft.