Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr nicht so stark ausfällt wie befürchtet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte in Berlin, nach der jüngsten Prognose gehe man von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,8 Prozent aus. Im April hatte die Bundesregierung noch mit einem Minus von 6,3 Prozent gerechnet.