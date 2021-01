Quasi täglich steht Steinert vor der Frage: Wie bekomme ich meine Jungs zum Einsatzort gefahren und dort untergebracht, ohne dass sie sich anstecken? "Die Übernachtung organisiert schon immer meine Frau. Die hat natürlich jetzt nochmal einen Zahn zugelegt. Wir schlafen in Ferienwohnungen, in Privatquartieren, in Gasthöfen. Das ist alles so organisiert, dass höchstens zwei Mann in einem Zimmer schlafen. Und alles, was man machen kann, um Kontakt zu vermeiden, haben wir dort gemacht und der Erfolg gibt uns Recht", sagt Steinert. Stolz erzählt Steinert, dass es in seiner Firma noch keinen einzigen Corona-Fall gegeben habe.