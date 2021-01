Die Zahl der Corona-Infektionen steigt stetig an. Am Sonnabend meldete das am Karlsruher Institut für Technik angesiedelte Projekt Risklayer 25.819 Neuinfektion und das Robert Koch-Institut 1.083 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Was also tun, um die Zahl der Corona-Toten und der Neuinfektionen zu senken? Ein Ort, an dem sich noch Menschen treffen, ist der Arbeitsplatz. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte am Freitag im Interview mit MDR AKTUELL gefordert, wegen der hohen Zahlen auch die Wirtschaft deutschlandweit in den Lockdown zu schicken. Aber was sagen die Unternehmen selbst zum Vorschlag?