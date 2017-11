Die Wirtschaftsweisen haben flexiblere Arbeitszeiten in Deutschland gefordert. Der Vorsitzende des Beratergremiums, Christoph Schmidt, sagte der "Welt am Sonntag", das sei wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Der Arbeitnehmerschutz in Deutschland habe sich zwar bewährt. Für die digitalisierte Arbeitswelt aber sei er nicht mehr geeignet. Die Vorstellung, dass man morgens im Büro den Arbeitstag beginne und er mit dem Verlassen der Firma beendet sei, sei veraltet.

Die Gewerkschaften fürchten, dass flexiblere Wochenarbeitszeiten die Arbeitszeit insgesmat anheben. Bildrechte: dpa

Bei den Gewerkschaften stoßen die Vorschläge allerdings auf vehementen Widerstand. Sie befürchten, dass eine Änderung die Arbeitszeit der Beschäftigen insgesamt steigern wird.



DGB-Chef Reiner Hoffmann warf Schmidt Realitätsverweigerung vor. "Arbeitsgesetz und Tarifverträge bieten schon lange eine Fülle an flexiblen Möglichkeiten", erklärte Hoffmann am Sonntag. Die Beschäftigten hätten unter anderem deswegen im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Überstunden geleistet - "die Hälfte davon unbezahlt". Statt einseitige Flexibilität zugunsten der Arbeitgeber sei es nötig, dass beispielsweise Arbeitszeiten präzise erfasst und bezahlt würden sowie ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit.



Eine mögliche Änderung des Arbeitszeitgesetzes ist auch ein strittiges Thema bei den Sondierungsgesprächen für ein "Jamaika"-Bündnis in Berlin.