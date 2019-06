Einer der größten privaten Vermieter in Deutschland will mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung Mieterhöhungen begrenzen.

Konzern will Nettokaltmiete deckeln

Das in Berlin ansässige Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen erklärte am Sonnabend, dass ein Haushalt zukünftig maximal 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müsse. Das soll auch dann gelten, wenn der Mietspiegel weitere Erhöhungen zulassen würde, heißt es in der Erklärung. Ferner soll jede vierte neu zu vermietende Wohnung an Mieter mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein vergeben werden.

Gutteil der Wohnungen in Berlin

Der Konzern baut derzeit in Dresden ein Wohnquartier mit bis zu 535 Wohnungen. Bildrechte: dpa Die freiwillige Selbstverpflichtung soll laut Konzern bundesweit für die nächsten fünf Jahre gelten. Deutsche Wohnen ist das zweitgrößte Immobilienunternehmen in Deutschland. 70 Prozent ihrer gut 163.000 Wohnungen befinden sich in Berlin. In der Hauptstadt will der rot-rot-grüne Senat in naher Zukunft eine Mietdeckelung einführen. Damit sollen die Mieten in Berlin fünf Jahre lang nicht steigen und überhöhte Mieten auf Antrag gesenkt werden können. Das soll dauerhaft bezahlbaren Wohnraum sichern.

Bürgerinitiative gegen Konzern