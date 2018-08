Arbeitsmarkt Zahl atypisch Beschäftigter in Deutschland steigt

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland arbeiten in atypischen Beschäftigungsverhältnissen - mit befristetem Arbeitsvertrag, in Teilzeit, als geringfügig Beschäftigte oder in Leiharbeit. Die aktuellen Zahlen.