Thüringen streitet seit Jahren darum, dass der Bund die Sicherungsarbeiten für die stillgelegten Kali-Gruben Springen und Merkers in Südthüringen mit finanziert. Das Land zahlt nach Angaben der Landesregierung für diese Arbeiten jährlich einen Millionenbetrag an den Bergbaukonzern K+S. Nach dem Fusionsvertrag wurde K+S von der Treuhand von den finanziellen Lasten für alte DDR-Kali-Gruben freigestellt.

In den 90er-Jahren waren in Thüringen mehrere Kali-Gruben geschlossen worden. 1993 waren die Bergleute des Werkes Bischofferode in den Hungerstreik getreten, um das Aus ihres Werkes zu verhindern. Diese Grube wurde trotz seiner Rohstofflagerstätten und eines mittelständischen Interessenten im Zuge der Fusion geschlossen. Die Linke hatte in der Anfrage auch gefragt, ob die Bundesregierung den Fusionsvertrag noch immer als richtige wirtschaftliche Entscheidung bewerte. Dazu hieß es nur, die Entscheidung sei seinerzeit nach umfassender Abwägung aller möglichen Optionen gefallen.