Die Verbraucherzentrale geht vor allem Beschwerden über alte, sogenannte variabel verzinste Prämiensparverträge nach. Eine Sprecherin sagte, diese seien besonders bei Sparkassen ein ziemlich verbreitetes Produkt in den Neunzigern gewesen.

Solche Verträge enthielten oft Klauseln, die inzwischen gegen die aktuelle Rechtsprechung verstoßen. Der Bundesgerichtshof habe mehrfach die Zinsänderungsklauseln für unwirksam erklärt, die nicht das erforderliche Mindestmaß an Kalkulierbarkeit möglicher Zinsänderungen aufweisen.

Weiser erklärte, die Bankkunden sähen in der Regel nur den geringen Zinssatz und merkten nicht, wenn dessen Berechnung falsch sei. Grundsätzlich sei ein variabler Zinssatz erlaubt. Die Institute müssten sich bei der Anpassung aber am sogenannten Referenzzinssatz orientieren und transparent vorgehen.

Die Grünen nahmen die Bafin und die Bundesregierung in die Pflicht. Beiden warfen sie Untätigkeit vor. Fraktionsmitglied Stefan Schmidt sagte, anstatt dass die Bundesregierung proaktiv vorgehe und den Gründen für falsch berechnete Zinsen auf die Spur komme, sitzt sie das Thema lieber aus. Dabei riskiere sie, dass betroffene Sparkassen und die sie tragenden Kommunen am Ende in finanzielle Schieflagen geraten.