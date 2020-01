Biogasanlagen an sich haben darauf aber keinen Einfluss, sagt Peter Kornatz vom Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig, wo unter anderem die Prozesse in Biogasanlagen mit unterschiedlichen Einsatzstoffen untersucht werden. Der Befund sei eindeutig.

Die Biogastechnologie an sich führe nicht zur Erhöhung des Stickstoffgehalts der ausgebrachten Gärreste, meint Kornatz. "Alles, was in die Biogasanlage reingefahren wird, kommt in Bezug auf die Nährstoffe gesehen auch wieder aus der Biogasanlage nahezu unverändert raus."