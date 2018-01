Bei Grünen und Umweltschützern kommt der „Aktionsplan Vegetation“ der Deutschen Bahn grundsätzlich gut an. 125 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren, 150 neue Mitarbeiter - all das plant die Bahn.

Aktionsplan kommt bisher relativ gut an

Wacklige Bäume oder Äste entlang der Strecken sollen verschwinden.

Felix Ekardt, BUND Sachsen Bildrechte: Prof. Felix Ekardt Bäume zu fällen ist aus Umwelt-, Klima und Naturschutzsicht immer schlecht. Es ist aber auch ungünstig, wenn Züge nicht vernünftig fahren können, weil die Leute dann ins Auto steigen. Felix Ekardt Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Sachsen

Auch Matthias Gastel, der bahnpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, unterstützt die Maßnahmen der Bahn.

Ich halte eine weitergehende Baumpflege für notwendig. Allein im Oktober 2017 sind über 6.000 Züge ausgefallen. Und es geht ja jedesmal um Bäume auf dem Gleis. Matthias Gastel Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen

Sechs Meter Abstand zwischen Gleisen und Bäumen

Schon seit Jahrzehnten gelten bei der Bahn bestimmte Regelungen: Kein Baum darf näher als sechs Meter an Gleisen stehen.



Spezielle Forstarbeiter des Unternehmens kontrollieren das ein Mal im Jahr. Ihre Aufgabe ist es, Bäume zu beseitigen, die in dieser so genannten Rückschnittszone heranwachsen. In Zukunft, so sehen es die neuen Pläne der Bahn vor, sollen auch hinter der Sechs-Meter-Zone wacklige Bäume verschwinden. Soweit die Theorie.

Jede Baumfällung muss genehmigt werden

In der Praxis kommt es dabei allerdings sehr oft zu Problemen, sagte eine Bahnsprecherin MDR Aktuell. Denn das Unternehmen müsse sich für jeden Baum, denn es beseitigen will, eine Genehmigung der örtlichen Umweltbehörden einholen.



Hinzu komme: Sollte der Baum auch noch auf einem fremden Grundstück stehen, müsse sich die Bahn mit dem Eigentümer einig werden.



Eine unmögliche Situation, findet Matthias Gastel von den Grünen. Die Sicherheit an Straßen sei anders geregelt als an Bahnlinien. Das bedeute, dass die Baulastträger von Straßen Bäume, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, fällen dürfen – unabhängig von der Eigentumsfrage. Bei der Bahn stelle sich das anders dar. Es müsse immer ein Antrag gestellt werden.

Als Politiker muss man sich dann fragen: Sind solche rechtlichen Regularien nachvollziehbar? Matthias Gastel Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen

Reichen sechs Meter Abstand?

Gastel geht sogar noch einen Schritt weiter: Er fordert die so genannte Rückschnittzone noch zu vergrößern. Sechs Meter seien nicht genug. Dieser Meinung ist auch der Fahrgastverband Pro Bahn.

Unser Vorschlag ist eine v-förmige Lücke bei den Gleisen: Neben den Gleisen sollen Sträucher und Büsche wachsen – erst ab einer Entfernung von etwa acht Metern Bäume. Karl-Peter Naumann Fahrgastverband Pro Bahn

Grüne fordern Konzept für Bepflanzung