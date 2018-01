In der Dieselabgas-Affäre hat das Kraftfahrt-Bundesamt einen Zwangsrückruf für V6-Dieselmodelle von Audi verhängt. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte am Sonntag, Audi sei darüber informiert worden, dass die Behörde in den Modellen A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 und Q7 mit der Abgasnorm 6 "unzulässige Abschaltvorrichtungen" festgestellt habe. Demnach sind in Deutschland etwa 77.600 Fahrzeuge betroffen, weltweit rund 127.000.