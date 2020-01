Benjamin Hoff ist geschäftsführender Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft in Thüringen. Bildrechte: dpa

Denn die Jahre der Schwarzen Null, also des Spardiktats, hätten auch in Thüringen Spuren hinterlassen, erklärt Benjamin Hoff. Das Baugewerbe sei darauf gepolt, dass man sich auf öffentliche Investitionen nicht verlassen könne. Insofern werde auch Personal nicht vorgehalten, um tatsächlich alle Aufträge abzuwickeln. Ein weiteres Problem sei, "dass viele Jahre in den Genehmigungsbehörden auf der kommunalen Ebene wie aber auch in Institutionen wie dem Landesamt für Bau und Verkehr Personal abgebaut wurde. Und insofern wir tatsächlich mit einem Arbeits- und Fachkräftemangel zu tun haben – auf der öffentlichen wie auf der privaten Seite."