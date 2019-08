Straßenbahn vom Gotha-Typ G4, Baujahr 1967 Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Der Tatra-Anteil am gesamten Straßenbahnfuhrpark ist in den elf Städten sehr unterschiedlich. Görlitz ist die einzige Stadt, in der noch ausschließlich Tatras fahren. 14 Fahrzeuge sind hier im Einsatz. In Gotha gibt es neben den 15 ČSSR-Fahrzeugen nur drei Niederflurwagen aus Düsseldorfer Produktion (Baujahr 1962–1964). In Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Plauen und Gera liegt der Tatra-Anteil zwischen 39 und 71 Prozent. In Magdeburg, Dresden und Halle sind es weniger als 20 Prozent. In Erfurt sind nur noch drei Fahrzeuge für Stadtrundfahrten unterwegs. Keine Tatra-Straßenbahnen sieht man auf den Schienen in Jena, Dessau-Roßlau, Nordhausen, Halberstadt, Naumburg und Bad Schandau. In diesen Städten gab es allerdings auch nie welche, denn bis 1990 waren dort ausschließlich Fahrzeuge aus DDR-Produktion unterwegs, die bis Ende der 1960er-Jahre in Gotha gebaut wurden.