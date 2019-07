Dank neuer Software- und Hardwaresysteme können auf kleinsten Raum Kollektionen hergestellt werden - auch in Europa. Das spart Transportwege. Bildrechte: Colourbox.de

Bronski möchte die Modemacher motivieren, die Produktion wieder selbst in die Hand zu nehmen - um die Produktionsbedingungen unmittelbar überblicken zu können. Ein ökologisches Argument für die Produktion in einer Microfactory in Europa sind die minimierten Transportwege, die einen erheblichen Teil der Umweltverschmutzung in der Modeindustrie ausmachen.



Wieviel CO2-Emissionen die Herstellung von einzelnen Kleidungsstücken verursacht, das erfährt der Kunde des baskischen Modeunternehmens SKFK schon beim Kauf. In einer umfangreichen Berechnung habe der Hersteller für jedes Kleidungsstück den CO2-Fußabdruck berechnet, erklärt Mikel Elzo.