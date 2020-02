Tschechien – Kohleausstieg in Raten

Rein statistisch gesehen arbeitet in Nordböhmen, gleich hinter der deutschen Grenze, fast jeder Dritte in der Kohleindustrie oder in der Energiewirtschaft. Ein schneller Ausstieg aus der Kohle würde also so gut wie jede Familie treffen. Die tschechische Kohlekommission hat beschlossen, bis 2040 zwei Drittel aller Kraftwerke abzuschalten. "In Tschechien kommen wir damit dem deutschen Kohleausstieg sehr nahe", sagt der stellvertretende Energieminister René Neděla. "Und man muss auch sagen, dass die Bedingungen bei uns komplizierter sind. Wir können zum Beispiel keine Windräder vor der Küste aufstellen", so Neděla.

Kohleausstieg wäre eher möglich

Ein Blick auf das Kraftwerk Počerady in Nordböhmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Allerdings fordern Umweltschützer in Tschechien einen Kohleausstieg schon bis 2030. "Wir haben ausgerechnet, dass das technisch möglich wäre", sagt Jiří Koželouh von der tschechischen Umweltorganisation Hnutí DUHA. Von den Protesten für einen zeitigeren Ausstieg aus der Kohle ist das gerade drei Jahre alte Kraftwerk in Ledvice, direkt hinter der deutsch- tschechischen Grenze, wohl nicht betroffen. Mindestens bis 2045 wird es am Netz bleiben. "Wir haben die beste Technologie eingesetzt, die derzeit verfügbar ist. Man kann mit Stolz sagen, dass dieses Kraftwerk das modernste Europas ist", sagt der Pressesprecher des Kraftwerks, Ota Schnepp. Doch trotz nahezu halbierter Emissionen in Tschechien und auch Polen seit 1990 – sie bleiben in beiden Ländern höher als in Deutschland.

Förderung für Solaranlagen in Polen erst seit diesem Jahr

Jozef Sniezek von der Wohnungsbaugenossenschaft Breslau-Süd freut sich über die Förderung von Solarzellen auf Hausdächern, die es seit 2020 in Polen gibt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Viele Jahre haben wir Deutschland um die Photovoltaik beneidet", sagt Jozef Sniezek von der Wohnungsbaugenossenschaft Breslau-Süd. Gerade erst haben sie Solarzellen auf die ersten Häuser der Genossenschaft installiert. Denn erst seit 2020 bekommen solche Projekte in Polen überhaupt staatliche Förderung. Fast 80 Prozent des polnischen Stroms stammt weiterhin aus Kohlekraftwerken. Und weil die polnische Wirtschaft boomt, steigt der Verbrauch des Kohlestroms sogar noch weiter an. Über einen Ausstieg aus der Kohle wird nicht diskutiert, lediglich soll der Anteil der Kohle an der Energiewirtschaft bis 2050 um ein Drittel gesenkt werden.

Subventionen in Millionenhöhe für Kohlewirtschaft

Ein Blick auf das Kraftwerk in Breslau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Kohleförderung wird in Polen sogar massiv subventioniert. Mit 500 Millionen Euro unterstützt Warschau jedes Jahr den Kohle-Sektor. Noch immer werden neue Minen und Kraftwerke geplant und eröffnet. Zum Ärger von Umweltaktivisten wie Hanna Schudy von der Stiftung für Nachthaltigkeit. "Die polnische Regierung sagt, dass wir von der Kohle abhängig sind und dass wir uns jetzt nicht um den Klimawandel kümmern müssen, sondern um unsere Wirtschaft. Das ist Schwachsinn", findet Hanna Schudy. "Die normalen Menschen interessieren sich für das Klima. Sie wollen, dass unser Land von der Kohle wegkommt", erklärt sie.

Wer steigt noch und wann aus der Kohle aus?