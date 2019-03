Gesetzlich Krankenversicherte in Mitteldeutschland können vorerst nicht mit weiteren finanziellen Entlastungen rechnen. Trotz hoher Überschüsse und Rücklagen in Milliardenhöhe planen die Kassen keine Beitragssenkungen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von MDR AKTUELL unter den großen Versicherern in Mitteldeutschland.

Die Kassen begründen ihre Zurückhaltung mit steigenden Ausgaben. Die AOK Plus teilte MDR AKTUELL mit, sie rechne in den nächsten Monaten und Jahren mit erheblichen Mehrausgaben. Diese seien eine Folge der von der Bundesregierung beschlossenen oder geplanten Maßnahmen - etwa die höhere Vergütung für das Pflegepersonal oder die erweiterten Sprechzeiten von Ärzten.



Das Finanzpolster will die AOK Plus nach eigenen Angaben dafür verwenden, um den aktuellen Beitragssatz möglichst lange halten zu können. Die AOK Plus hat in Sachsen und Thüringen insgesamt 3,3 Millionen Versicherte.