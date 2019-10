Im Tagebau Karsdorf bei Querfurt wird seit Jahrzehnten Zement abgebaut. Das Werk am Ortsrand der 1.500-Seelen-Gemeinde zählt zu den größten Anlagen in Mitteleuropa. Etwa 300 Lkws rollen hier täglich Tag und Nacht vom Hof, die meisten Richtung A38.

"Eine Rechtsgrundlage, um mit einem Lkw-Verkehrsverbot in den fließenden Verkehr einzugreifen, besteht hier nicht. Gründe der Sicherheit und Ordnung, zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der Straße, zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder eine besondere Gefahrenlage liegen hier nicht vor." Weiter heißt es, dass die Verkehrsbelastung im Geiseltal seit über zehn Jahren sogar rückläufig sei. Der Schwerverkehrsanteil liege mit etwa sechs Prozent unter dem für Landstraßen durchschnittlichen Wert von zehn Prozent.

Das Zementwerk in Karsdorf. Bildrechte: MDR/Ronny Arnold

Hörer Andreas Tomisch reicht das nicht aus – der gesamte Güterverkehr müsse endlich konsequent auf die Schiene verlagert werden. Durchaus eine gute Idee, meint auch Berthold Perschall, der Leiter des Karsdorfer Zementwerks: "Wir sind interessiert daran, Frachten auf die Schiene zu bringen. Um den Weg gehen zu können, brauchen wir Investitionen in der nahen Infrastruktur, an der Gleisanlage, die unmittelbar am Werk vorbeiführt."