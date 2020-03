LBBW-Prognose Corona trifft Wirtschaft in Sachsen und Thüringen weniger stark

Die Auswirkungen des Coronavirus werden die mitteldeutsche Wirtschaft nicht ganz so stark belasten wie die gesamtdeutsche. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturmonitor der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) für Sachsen und Thüringen hervor. Die LBBW hat ihre Wachstumsprognosen aus dem vergangenen November gesenkt: für Deutschland um 0,7 Prozentpunkte, für Thüringen um 0,6, für Sachsen und Sachsen-Anhalt um je 0,5 Punkte. Die Gründe für die unterdurchschnittlichen Korrekturen in den mitteldeutschen Ländern seien die weniger starke Exportorientierung im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg und die stärkere Abhängigkeit vom Binnenkonsum, so der Verfasser des Berichts.

Wirtschaft in Sachsen und Thüringen wird 2020 wachsen

Nach der aktuellen Prognose erwarten die LBBW-Banker, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,1 Prozent leicht schrumpft. Das wird auch für die Entwicklung in Sachsen-Anhalt erwartet. In Sachsen und Thüringen rechnen die Ökonomen trotz der gesenkten Prognose mit einem leichten Wirtschaftswachstum. Mit einem erwarteten Plus von 0,4 Prozent landet Sachsen auf Platz 3 des Bundesländer-Konjunktur-Rankings, Thüringen mit 0,3 Prozent auf Platz 4. Die Tabelle führen Berlin und Brandenburg an.

Coronavirus könnte sich negativ auf Arbeitsmarkt auswirken

Bildrechte: dpa Für den Arbeitsmarkt erwartet der Verfasser des Konjunkturmonitors Dr. Guido Zimmermann leicht negative Effekte. Anfällig sei in Sachsen und Thüringen vor allem der Automobilsektor. Probleme könnten vor allem Nachfrage- und Zulieferausfälle aus Asien bereiten. Der starke Fachkräftemangel in diesem Bereich könnte das nach Einschätzung der LBBW-Analysten jedoch abfedern. Die Thüringer Autofirmen hingen als Zulieferer von den Entwicklungen der Automobilgroßkonzerne in Westdeutschland ab, so der Wirtschaftswissenschaftler. Für den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt sei weniger Coronavirus direkt das Problem, sondern eine generelle schwache Wirtschaftsstruktur. "Das macht den Arbeitsmarkt bei rezessiven Tendenzen anfällig", so Zimmermann.

Aktuelle Krise deckt generelles Strukturproblem der deutschen Wirtschaft auf

Die aktuelle Coronavirus-Krise decke ein großes Problem der deutschen Wirtschaft auf, sagte Dr. Zimmermann. Er kritisiert: "Globale Produktions- und Zulieferketten werden zu einseitig auf eine Weltregion wie Asien ausgerichtet, was sie sehr empfänglich für Schocks macht." Die Corona-Krise dürfte für die deutsche Industrie ein "Wendepunkt" vergleichbar mit der Lehman-Krise im Bankensektor sein.

Sachsen: Automobilexporte dämpfen Konjunkturaussichten

Die Prognose-Abschläge für die sächsische Wirtschaft resultieren aus Sicht der Analysten vor allem aus dem Chinageschäft des Freistaates. 17 Prozent der Exporte aus Sachsen gehen derzeit nach China. Dabei spielten vor allem Autos und Motoren eine große Rolle. Ähnlich sehen das die LBBW-Banker für Thüringen. Auch hier sei die Wirtschaft stark durch den Automobilsektor geprägt und dürfte in den Folgequartalen mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die Exporte zu kämpfen haben. Neben Corona benennen die Autoren des Konjunkturmonitors für die sächsische Wirtschaft folgende Problemfelder, die die Konjunktur belasten könnten: den Fachkräftemangel und die Verfügbarkeit von Personal, steigende Arbeitskosten und den Strukturwandel in der Automobilindustrie sowie im Energiebereich.

