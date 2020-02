Vor dem Hintergrund des Treffens im Kanzleramt zwischen Verbänden und Vertretern von Supermarktketten, Agrarministerin Julia Klöckner, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das MDR-Magazin "Umschau“ bei den mitteldeutschen Landesbauernverbänden nachgefragt, wie sie zur aktuellen Debatte um Preisdumping bei Lebensmitteln stehen. Hier sind die Fragen und Antworten:

Zu erwarten sei aus Sicht des Thüringer Bauernverbandes (TBV) außer Absichtserklärungen nur wenig Verbindliches. "Zu hoffen ist aber, dass sich aus dem Treffen Möglichkeiten ergeben, damit VertreterInnen der Landwirtschaft, der Einzelhandelsketten, der Molkereien und aus der gesamten Lebensmittelindustrie sich zusammensetzen, um gemeinsam nach praktikablen Lösungen zu suchen“, so der Bauernverband weiter.

Manfred Uhlemann, Geschäftsführer des Sächsischen Bauernverbandes Bildrechte: Landesbauernverband Sachsen Dem Sächsischen Landesbauernverband zufolge geht es bei dem Treffen heute auch um die Wertschätzung von Lebensmitteln. "Darin steckt die gewissenhafte Arbeit tausender Landwirte, die tagtäglich verantwortungsvoll für das elementarste Bedürfnis von uns Menschen, die Ernährung, sorgen“, so Hauptgeschäftsführer Manfred Uhlemann.

"Wir fordern von der Politik, dass sie die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass wir LandwirtInnen als Erzeuger von unserer Arbeit leben können. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, das Thema Lebensmittelpreise und Erzeugerpreise zu trennen, da hier häufig kein direkter Zusammenhang besteht“, heißt es vom Thüringer Landesbauernverband. Der TBV fordere zudem von der Politik zum einen sicherzustellen, dass Lebensmittel nicht unter dem Einkaufspreis verkauft werden dürften.

"Wir fordern von der Wirtschaft ein Ende der Werbung mit Dauertiefstpreisen bei Lebensmitteln. Unsere Lebensmittel haben einen Wert und dieser Wert hat einen Preis. Hier steht der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) aus ethischer Sicht in der Verantwortung“, sagt der Thüringer Landesbauernverband. Darüber wolle man sich gerne mit den Vertretern des LEH zusammensetzen, um gemeinsame Standards zu erarbeiten und für die Erzeuger deren Vergütung sicherzustellen. Eine Preispolitik, bei der es nur um ‚billig‘ gehe und bei der für die landwirtschaftlichen Erzeuger am Ende nur wenige Cent übrigblieben, oder er noch draufzahle, sei nicht zukunftsfähig, heißt es weiter. Derweil ist der Sächsische Landesbauernverband der Überzeugung, dass Landwirtschaft und Lebensmittelhandel zusammenarbeiten müssten. Dabei stellten sich Landwirte nicht gegen höhere Standards, wenn diese entsprechend bezahlt würden. "Damit können wir ernst gemeinten Wünschen der Verbraucher gern nachkommen und ihnen diesen Mehrwert anbieten“, so Manfred Uhlemann.

"Der Appell an die VerbraucherInnen geht aus unserer Sicht fehl. Sowohl das Setzen von Standards bei der Erzeugung als auch der Regulierung des Marktes sind originär politische Fragen“, sagt der Thüringer Landesbauernverband.

Axel Horn, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Thüringer Bauernverband Bildrechte: Thüringer Bauernverband e.V. Daher sei auch die Politik aufgerufen, sich hier ihrer Verantwortung zu stellen und diese nicht auf die Schultern der Verbraucherinnen zu verlagern. Ziel müsse es sein, eine vorteilhafte Lösung im Sinne der Landwirte und Verbraucher zu finden. Auch der Sächsische Landesbauernverband betont, dass es nicht ausreiche nur an die Vernunft der Verbraucher zu appellieren.

"Wenn wir ein Verbot des Verkaufs von Lebensmitteln unter dem Einkaufspreis, die Umsetzung der EU-Richtlinie zu Unlauteren Handelspraktiken sowie ein Ende der Werbung mit Dauertiefstpreisen bei Lebensmitteln realisieren könnten, wäre schon einiges erreicht", sagt der Sprecher des Thüringer Landesbauernverbands, Axel Horn. Darüber hinaus müsse ein Gesellschaftsvertrag ausgehandelt werden, wie wir uns in Deutschland die Zukunft der Landwirtschaft vorstellen.

"Von dem Treffen ist zu wünschen, dass es zu einem klaren Bekenntnis des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) zum Produktionsstandort Deutschland führt. Wichtig ist, dass der LEH seine Produzenten respektiert", so Olaf Feuerborn, Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt.



Das spiegele sich auch in einem fairen Erzeugerpreis wider. Nur dann könnten Landwirte auch an Innovation denken und in die Zukunft investieren. Dem Bauernverband Sachsen-Anhalt sei zudem klar, dass allein Appelle an die Verbraucher die aktuelle Situation nicht ändern. Deshalb braucht es seiner Ansicht nach dringend eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Mit einer solchen könnten Verbraucher zumindest bei der Herkunft ihrer Lebensmittel bewusster entscheiden.