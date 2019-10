Tarifstreit Ufo weitete Warnstreik bei Lufthansa-Töchtern aus

An mehreren deutschen Flughäfen müssen Passagiere heute mit Problemen rechnen. Wie die Gewerkschaft UFO mitteilte, hat sie den Warnstreik bei den Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sun Express bis Mitternacht ausgeweitet. Die Lufthansa kündigte an, sämtliche Flugzeuge wie geplant in die Luft bringen zu wollen.