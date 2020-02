Der Mitteldeutsche Rundfunk und ZDF Digital stellen am Mittwoch ihre gemeinsame Innovations- und Digitalagentur (ida) in Leipzig vor. Beide Häuser wollen mit der Agentur ihre Kompetenzen sowie Ressourcen bei der Entwicklung zukünftiger digitaler Medienangebote effizient bündeln, so die MDR-Pressestelle. Voraussichtlich ab April soll das operative Geschäft in einem Co-Working-Raum in Leipzig mit vorerst 15 Mitarbeitern starten.