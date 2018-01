Die Bahn will auf der neuen ICE-Strecke Berlin-München mehr Züge fahren lassen – allerdings erst ab dem Fahrplanwechsel zum Ende des Jahres. Konzernchef Richard Lutz kündigte in Berlin an, ab Dezember würden pro Tag und Richtung fünf Sprinterzüge eingesetzt statt drei. Dadurch gebe es täglich 3.000 zusätzliche Sitzplätze.

Die neue Verbindung war Mitte Dezember in Betrieb genommen. Anfänglich gab es erhebliche Schwierigkeiten. Inzwischen sollen die Züge nach Bahn-Angaben "sehr pünktlich" sein.



Die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald hat die Fahrtzeit zwischen Berlin und München von sechs auf knapp vier Stunden gesenkt. Die Sprinter halten am Berliner Südkreuz, in Halle, Erfurt und Nürnberg. Zusätzlich fahren 15 normale ICE mit häufigeren Stopps. Sie brauchen rund viereinhalb Stunden bis nach München. Schon im ersten Monat verbuchte die Bahn auf der Stecke einen Fahrgastrekord. Es wurde 2,4 Mal so viele Passagiere gezählt wie zuvor.