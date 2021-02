Studie zum Konjunkturpaket Kinderbonus effizienter als Senkung der Mehrwertsteuer

Bei einer Umfrage im November 2020 gaben 37 Prozent der Befragten an, den Kinderbonus bereits komplett ausgegeben zu haben. Weitere 27 Prozent hatten die Einmalzahlung demnach zumindest teilweise ausgegeben. Im Durchschnitt aller Haushalte mit Kinderbonus waren zu dem Zeitpunkt 51 Prozent der ausgezahlten Mittel in den privaten Konsum geflossen. Der restliche Betrag wurde gespart oder zur Tilgung von Schulden verwendet.

Bei rund 18 Millionen Kindern, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht, sind damit seit der Auszahlung des Bonus 2,8 Milliarden Euro in den Konsum der privaten Haushalte geflossen, wie Berechnungen des IMK zeigen. Da der Bund insgesamt circa 4,3 Milliarden Euro in den Kinderbonus investiert habe, habe sich diese Maßnahme als sehr effizient erwiesen.

Eine zweite Konjunkturmaßnahme, die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer, hat den Bund deutlich mehr gekostet: 20 Milliarden Euro nach Angaben des Finanzministeriums. Bei der IMK-Umfrage gab die Mehrheit der Befragten allerdings an, dass die Mehrwertsteuerreduktion in ihrer Wahrnehmung nur teilweise an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben worden sei. Knapp 30 Prozent hingegen waren der Ansicht, die Steuersenkung würde überwiegend weitergereicht worden sein.