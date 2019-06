Stellen Sie sich vor, die Chefin oder der Chef ruft Sie an und bittet Sie um ein paar Überstunden am Wochenende. Was machen Sie? Stürzen Sie sich mit Elan in die Arbeit? Eine neue Studie des dänischen Peakon-Institus zeigt, dass Ihre Antwort auch von Ihrem Alter abhängt. Die Studie hat 18- bis 37-Jahre alte Arbeitnehmer befragt. Das Fazit: Je jünger der Arbeitnehmer, desto weniger Motivation steckt in ihm.