In Mitteldeutschland wurden bisher 22.957 Anträge gestellt, um die Novemberhilfen ausgezahlt zu bekommen (Stand 11.1.21). Die Menschen in Sachsen haben mit über 13.000 Anträgen die meisten in Mitteldeutschland gestellt. In Sachsen-Anhalt und Thüringen waren es jeweils rund 4.500 Anträge.