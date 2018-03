Doch nicht allen gelingt es, dem wachsenden Onlinehandel standzuhalten. Jedes Jahr geben in Deutschland rund 150 inhabergeführte Buchläden auf. Dem gesamten Handel sagen Pessimisten die Schließung von fast jeder dritten Filiale voraus.



Etwas vorsichtiger ist der Handelsverband Deutschland. Pressesprecher Kai Falk sagt, man rechne mit dem Verlust von reichlich zehn Prozent aller Läden in den kommenden Jahren. "Für die Innenstädte in der Tat ist das eine große Herausforderung", so der Sprecher weiter.