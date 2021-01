Zuletzt erntete Mecklenburg-Vorpommern Kritik für seine gegründete Umweltstiftung. Diese soll den Weiterbau der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 unterstützen. Die gemeinwohlorientierte Stiftung soll Projekte im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz fördern, aber auch gewerblich aktiv werden können. So ist geplant, durch die Stiftung Bauteile und Maschinen zu kaufen, die für die Fertigstellung der Gasleitung unerlässlich sind. Damit sollen angedrohte Sanktionen der USA gegen am Bau der Leitung beteiligte Firmen möglichst umgangen werden. Das Vorhaben war parteiübergreifend kritisiert worden.

Der Streit um den Bau der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 nimmt kein Ende. Obwohl die Gas-Trasse kurz vor ihrer Fertigstellung steht, könnte das Projekt immer noch scheitern. Bildrechte: Nord Stream AG

Nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom als Hauptinvestor sind 94 Prozent der Pipeline fertiggestellt. Damit liegen mehr als 2.300 Kilometer Rohre des Doppelstrangs auf dem Meeresboden. Es fehlen noch etwa 150 Kilometer, also 75 Kilometer je Strang – davon etwa 120 Kilometer in dänischen und etwa 30 Kilometer in deutschen Gewässern.



An dem fast zehn Milliarden Euro teuren Projekt sind über 670 Unternehmen beteiligt. Zu den weiteren Investoren gehören die deutschen Konzerne Wintershall – eine Tochter der BASF – und Uniper (Abspaltung von Eon) sowie die niederländisch-britische Shell, der französische Versorger Engie und OMV aus Österreich.