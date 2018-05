Benzin und Diesel sind so teurer wie seit drei Jahren nicht mehr. Das haben Preisportale und Marktbeobachter ermittelt. Ein Liter Superbenzin E10 kostet demnach im Schnitt mehr als 1,40 Euro. Für einen Liter Diesel sind derzeit im bundesweiten Durchschnitt mindestens 1,26 Euro fällig. Angesichts großer Schwankungen an den Tankstellen können die Preise regional noch viel höher ausfallen. Auch gibt es Preisunterschiede zu gewissen Zeiten am Tag.