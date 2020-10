Fachkräftemangel Quereinstieg kann Berufsausbildung nicht ersetzen

Unterrichtsstoff vermitteln und Klassenarbeiten kontrollieren – all das machen Quereinsteiger-Lehrer genauso wie vollausgebildete Lehrkräfte . Dennoch verdienen sie beispielsweise in Thüringen weniger. Und diesen Lohnunterschied verteidigt sogar die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen.

Die Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum erklärt, warum: "Man muss hier sehen, dass der Seiteneinstieg in aller Regel nicht die vollständige Lehrerinnenausbildung umfasst. In aller Regel auch nicht das zweite Staatsexamen." Sie befürchte, das Lehramtsstudium zu entwerten, wenn der Seiteneinstieg gleichbezahlt werde, sagt Vitzthum.

Angesichts dieser Unsicherheiten äußert sich Lydia Malin nur vorsichtig zu dem Thema. "Wir haben keine Statistiken zur Zahl der Quereinsteiger", sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft. Man könne nicht sagen, dass die Quereinstiege in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hätten. "Dennoch gibt es aufgrund der fehlenden Fachkräfte in einigen Bereichen schon einige Bestrebungen, mehr Quereinsteiger zu ermöglichen", so Malin.