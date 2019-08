Der erste Strafprozess zum Steuerskandal soll am 4. September am Landgericht Bonn beginnen. Angeklagt sind zwei britische Banker, hinzugeladen sind außerdem fünf Banken. Es geht um 33 vollzogene und einen versuchten Fall der Erschleichung von Kapitalertragssteuern - im Zeitraum zwischen 2006 und 2011. Laut Handelsblatt beziffern Ermittler in diesem Fall die Verluste für den Staat auf 447,5 Millionen Euro.