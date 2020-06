Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof: Verdi fordert Erhalt von Filialen

Jede zweite Filiale will die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließen, darunter auch Häuser in Mitteldeutschland. Grund dafür ist die wirtschaftliche Schieflage des Konzerns. Dagegen fordert die Gewerkschaft Verdi den Erhalt aller mitteldeutschen Filialen. Fachbereichsleiter Lauenroth-Mago sagte MDR AKTUELL, die sieben Häuser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen funktionierten und machten alle ihr Geschäft. Nun gibt es wieder Verhandlungen.