Der Maschinenbau arbeitet mit einem gewissen Vorlauf. Was im Frühjahr nicht bestellt wurde, fehlt an Arbeit im Sommer und Herbst. Bei 85 Prozent der befragten Unternehmen gebe es zumindest bei einem Teil der Belegschaft Kurzarbeit, sagt Köhn.

28 Prozent der Unternehmen hätten in der Umfrage zu Protokoll gegeben, dass sie über Kapazitätsanpassungen, also auch über Personalabbau, nachdenken würden. "Das musste bislang auch dank der Kurzarbeiterregelung nicht vollzogen werden. Aber das schwebt natürlich über dem Ganzen wie ein Damoklesschwert."

Köhn hat aber auch ein paar positive Dinge zu sagen. Das Konjunkturpaket enthalte viele Maßnahmen, die auch den Maschinenbauern helfen. Und aus China würden gerade mehr Bestellungen eingehen als erwartet. Insgesamt aber bleibe das Auslandsgeschäft schwierig. In den USA oder Brasilien seien fast keine Aufträge zu holen. Immerhin öffnet Europa seine Grenzen wieder. Das sei für die Branche wichtig, sagt auch Toni Päßler vom Maschinenbauer Gustav Obermeyer: "Wenn wir Maschinen ausliefern, gibt es Inbetriebnahmen und da müssen wir unsere Leute vor Ort bringen irgendwie." Und dann würden die Maschinen aufgebaut, eingefahren. Dann würden die Tests gemacht. Und dann gebe es eine Abnahme.

In den vergangenen Wochen war das in vielen Ländern unmöglich. Es gab keine Flüge und vor Ort kaum Hotels. Inzwischen reisen die Maschinenbauer vereinzelt wieder. Was im Falle von Gustav Obermeyer der Hygiene förderlich sein könnte. Die Plauener Firma baut auch Abfüllmaschinen für Desinfektionsmittel.