Unter dem Eindruck der bevorstehenden Schließung hatte die Belegschaft noch im September das 167-jährige Bestehen des Werks begangen. Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Auch das sächsische Wirtschaftsministerium hatte sich für den Erhalt der Werkzeugmaschinenproduktion eingesetzt. "Das Wirtschaftsministerium hat sich wirklich engagiert", bestätigte Friemel der "Umschau". "Aber die Geschäftsführung war an einem Verkauf oder einer Sanierung schlicht nicht interessiert." Medienberichten zufolge, kündigte die Herkules-Gruppe an, in den nächsten Tagen eine offizielle Mitteilung herauszugeben.