Vorsichtsmaßnahmen Mit Jägern und Zäunen gegen die Afrikanische Schweinepest

Hauptinhalt

Die Afrikanische Schweinepest rückt näher: In Polen nahe der deutschen Grenze sind infizierte Tiere entdeckt worden. Fachleute sind sich einig, dass die Seuche die Grenze nach Deutschland bald passieren wird. Behörden und Landwirte auch in Mitteldeutschland sind alarmiert. Doch was macht die Seuche so gefährlich? Ist sie aufzuhalten?