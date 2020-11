Daniel Hannemann hat wahrscheinlich alles richtig gemacht. Die ganze Welt giert nach Energiespeichern und Hannemann stellt sie her. In seiner Firma Tesvolt in Lutherstadt-Wittenberg fertigen 90 Angestellte Speicher, so groß wie Schiffscontainer. Man kann sie zum Beispiel neben einem Solarpark aufbauen. Dann liefern sie Strom, wenn die Sonne nicht scheint.

Laut Hannemann sind die Batteriespeicher von Tesvolt weltweit zu finden, zum Beispiel in Patagonien im Naturschutzpark, wo die Batterieanlage den Strom aus dem Wasserkraftwerk zwischenspeichert und bei wenig Wasserfluss wieder im Nationalpark abgibt.

Sie finden unsere Speicher in Australien, in Bergbauminen zum Beispiel. Wo dann einfach aus wirtschaftlichen Gründen auf Photovoltaik mit Energiespeicher zurückgegriffen wird. Daniel Hannemann, Gründer von Tesvolt

Batteriezellwerke in Deutschland

Die deutschen Batteriezellwerke entstehen für die Autoindustrie. Bildrechte: imago images / Karina Hessland Die Expertise von Tesvolt liegt in der Batteriesteuerung. Das Herzstück, die Lithium-Ionen-Batteriezellen, kauft die Firma aber in Südkorea ein. Denn bis zuletzt gab es in Europa keinen einzigen Hersteller. Doch nun entstehen in Erfurt und bei Bitterfeld-Wolfen gleich zwei gigantische Batteriezellwerke – für die Autoindustrie. Könnten diese Werke nicht auch Stromspeicher für Solaranlagen und Windparks liefern? Technisch sei das möglich, sagt Michael Stelter vom Fraunhofer Institut in Erfurt. Aber sinnvoll findet er es nicht.

Shelter sagt, die Batteriezellen, die in den großen Batteriewerken für die Autoindustrie hergestellt würden, seien hoch optimierte Zellen speziell für die Anwendungen im Fahrzeug. Die bräuchten spezielle Elektronik, um sicher zu sein. Und vor allem seien diese Zellen dafür geeignet, dass sie über die Lebensdauer des Fahrzeugs 500 vielleicht maximal 1.000 volle Ladezyklen aushalten würden.

Batterie ist nicht gleich Batterie

Für eine Batterie im Stromnetz sei das aber zu wenig, sagt Stelter. Sie sollte die zehnfache Menge schaffen. Denn in einem Solarpark beginne ja mit jedem Sonnenaufgang ein neuer Ladezyklus. Batterie ist also nicht gleich Batterie. Und zur Speicherung von Sonnen- und Windstrom würde Stelter langfristig ohnehin auf eine andere Technik setzen als auf Lithium-Ionen-Batterien.

Das könne zum Beispiel die Natriumbatterie sein, sagt Stelter. Natrium würde aus Kochsalz gewonnen. Davon hätten wir mit Sicherheit genügend in Deutschland und auf der Welt. Oder es gebe noch eine andere Technologie, die auch recht interessant sei. Die sei verwandt mit der Brennstoffzelle, das seien sogenannte Redox-Flow-Batterien.

Mitteldeutschland ist Vorreiter in Batterieforschung

Versuchsaufbau einer Redox-Flow-Batterie Bildrechte: Jan-Peter Kasper/FSU Bei Redox-Flow-Batterien wird der Strom in Flüssigkeiten gespeichert, in gigantischen Tanks, die man neben Windrädern aufstellen kann. Erforscht wird das intensiv in Jena. Überhaupt spielt Mitteldeutschland in der Batterieforschung vorne mit. In Dresden bündele das Fraunhofer Institut für Werkstoff und Strahltechnik die Forschung mehrerer Einrichtungen, sagt Professor Stefan Kaskel. Sie selbst würden an der Lithium-Schwefel-Batterie forschen. Das sei ihre Expertise.

[Die Lithium-Schwefel-Batterie] ist eine besonders leichte, die dann für Technologien wie beispielsweise das elektrische Fliegen von Interesse sein könnte. Vielleicht auch für Drohnen, für Überwachung, für unbemannten Transport und solche Sachen. Prof. Stefan Kaskel, Chemiker