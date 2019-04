Der Spirituosenhersteller Altenburger Destillerie und Liqueurfabrik ist zahlungsunfähig. Die Thüringer Firma hatte die Insolvenz bereits am 12. April angemeldet. Zum Insolvenz-Verwalter wurde am Montag Kai Dellit bestellt, wie die Berliner Anwaltskanzlei Hermann Wienberg Wilhelm am Dienstag erklärte. In einer Mitteilung Dellits hieß es, es sei das gemeinsame Ziel, "den Geschäftsbetrieb mit einem Umsatz von über 65 Millionen Euro reibungslos fortzuführen und zu sanieren".