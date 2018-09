Altmaier schloss sich damit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer an. Der hatte am Mittwoch in einer Landtagsdebatte gefordert, die Folgen des Braunkohleausstiegs in Regionen wie der Lausitz, dem Burgenlandkreis oder dem Leipziger Süden per Bundesgesetz abzufedern. In dem Gesetz müssten Finanzhilfen und geplante Infrastrukturmaßnahmen festgelegt werden, so Kretschmer.