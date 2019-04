2017 hatte Amazon in Leipzig noch 2.000 Stammbeschäftigte. Bildrechte: MDR JUMP

Für Verdi sei es "nicht nachvollziehbar, dass Amazon als Unternehmen, was sich immer als so sozial darstellt, hier nicht mit offenen Karten spielt und sagt: Ja, wir machen in Osterweddingen einen neuen Standort auf. Und die Beschäftigten, die wir hier in Leipzig reduzieren, denen geben wir die Möglichkeit, in Osterweddingen an einem neuen Standort tätig zu sein", meint Schneider.