Stromtrasse Südostlink Der Weg durch Sachsen-Anhalt

Ausstieg aus der Braunkohle und Abschalten der Kernkraftwerke: Die Energiewende ist ein Mammutprojekt. Damit der Strom weiter fließt, braucht es Stromautobahnen, die die Windenergie vom Norden in den Süden bringen. Zum Beispiel den sogenannten Südostlink. Der geht durch Sachsen-Anhalt und durch Thüringen. In Thüringen will man die Trasse am liebsten verhindern. In Sachsen-Anhalt steht man dem Projekt nicht ganz so ablehnend gegenüber. Die Stromstraße soll zum Beispiel bei Wanzleben verlaufen.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt