Zuschuss-Programm der Corona-Soforthilfe Antragsteller geben Geld zurück

Einige Antragsteller zahlen erhaltene Corona-Soforthilfe aus dem Zuschuss-Programm wieder zurück. Wie die drei Förderbanken in Mitteldeutschland dem MDR-Magazin „Umschau“ mitteilten, verzeichneten sie 213 Rücküberweisungen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Das sind zirka 0,2 Prozent der gesamten bislang bewilligten Zuschusssumme. Die Zahlen sind vergleichsweise gering. In Berlin beispielsweise liegt die Rückzahlungsquote im selben Zeitraum bei einem Prozent. Hier gab es 2.500 Rücküberweisungen in Höhe von 17 Millionen Euro, teilte die Investitionsbank Berlin (IBB) mit.

Nach Auskunft der Förderbanken in Mitteldeutschland beruhen diese Rückzahlungen im Wesentlichen auf freiwilliger Basis. Ein Teil der Antragsteller habe die Zuwendungsvoraussetzungen anfangs fehlinterpretiert und erst später festgestellt, dass sie nicht berechtigt seien, heißt es. Viele hätten auch nur einen Anteil zurückgezahlt, da der Schaden doch nicht so hoch ausgefallen sei wie angenommen, teilte die Sprecherin der Aufbaubank Thüringen mit.

Bildrechte: dpa

Bei der Sächsischen Aufbaubank gibt es nach eigenen Angaben 156 Rückzahlungen in Höhe von 950.000 Euro. Den Umfang bewertet die Bank als vergleichsweise gering. Der Anteil der Rückzahlungen am gesamten Bewilligungsvolumen von 470 Millionen Euro beträgt 0,2 Prozent. 22 Rückzahlungsfälle mit insgesamt 133.200 Euro hat die Investitionsbank Sachsen-Anhalt gemeldet. Gemessen an insgesamt 107 Millionen Euro genehmigten Zuschüssen liegt die Quote demnach bei rund 0,2 Prozent. Die Aufbaubank Thüringen meldet derzeit 35 Rückzahlungen in Höhe von 291.500 Euro. Dort wurden bislang rund 150 Millionen Euro bewilligt. Der Anteil der Rückzahlungen liegt bei rund 0,1 Prozent.