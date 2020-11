Lutz Gebert stammt aus einer Apothekerfamilie. Schon der Großvater war Pharmazeut. Heute betreibt Gebert eine Apotheke in Altenburg und eine in Schmölln. Wie fast alle Kollegen rechnet er Rezepte nicht selbst mit den rund 100 Krankenkassen ab, sondern überlässt das einem Dienstleister. Bis in den Spätsommer übernahm das die Apotheken Treuhand von Platen.

So geht es vielen Apothekern. Nach Recherchen von MDR AKTUELL betrifft die Pleite in Thüringen 102 Apotheken, in Sachsen 120 und in Sachsen-Anhalt 122. Im Durchschnitt schuldet der Zahlungsdienstleister jedem Betroffenen 150.000 Euro.