Der Backkonzern Aryzta schließt zwei kleine Standorte in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Unternehmensangaben zufolge sind gut 200 Mitarbeiter in den beiden Werken in Artern und in Mansfeld betroffen.



Laut Unternehmen soll allen Beschäftigen ein Arbeitsplatz im Werk in Eisleben angeboten werden, 15 beziehungsweise 30 Kilometer von den beiden betroffenen Betrieben entfernt. Kündigungen seien keine geplant. Mit dem Schritt will Aryzta nach eigenen Angaben "die Auslastung optimieren". Der Markt für Tiefkühlbackwaren sei hart umkämpft.