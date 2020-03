90 Prozent der Welt-Produktion von Mundschutz stammt aus China. Deutsche Großhändler erwarten Medienberichten zufolge derzeit zahlreiche Ladungen aus dem Land. Krankenhäuser, Rettungsdienste, Ärzte sowie Altenheime in Deutschland benötigen dringend Nachschub.



Der Luftfahrtkonzern Airbus hatte am Samstag berichtet, man habe per Flieger rund vier Millionen Schutzmasken aus China nach Spanien transportiert. Das Material solle auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehen. Bereits in den vergangenen Tagen habe man Flüge zwischen Europa und China organisiert, um zahlreiche europäische Krankenhäuser mit Masken auszurüsten.